100 metrekarelik dükkanda işlediği keneviri Amerika`ya satıyor

İşletmede çalışan 6 işçi, işledikleri kenevirden çeşitli ürünler yapıyor.

Gittiği fuarlarda kendirle yapılan ürünlerle tanışan Erdoğan Topuz, yaşadığı Hanönü ilçesinde 100 metrekare alana sahip küçük bir dükkanda bu işi yapmaya karar verdi.

Samsun`un Vezirköprü ilçesinde kenevir ektiren Topuz, bu üründen elde ettiği tohumla ilçesinde 40 dekar alanda kenevir ekmeye başladı.

Daha sonra ekim alanlarını genişleten Topuz, elde ettiği ürünü kurduğu küçük atölyede işleyerek iç ve dış piyasaya pazarlıyor.

Topuz, yaptığı açıklamada, yöresel ürünlere çok meraklı olduğunu söyledi. İlçeye özgü ürünleri tanıtmak için bugüne kadar ulusal ve uluslararası 25`in üzerinde fuara katıldığını anlatan Topuz, "Bu fuarlarda yöremize özgü ürünleri tanıtıyordum. Kendirle ilgili kafamda bir çalışma yapma düşüncesi oluştu. İlk olarak Samsun`un Vezirköprü ilçesinde kendir ekimi yaptırıp tohum elde ettik. Geçen sene burada 40 dekar yerde ektik." dedi.

Yeterli tohumu elde ettikten sonra kendi ekimlerini kendileri yapmaya başladığını dile getiren Topuz, "Bu yıl hem Hanönü`nde hem de Vezirköprü`de yaklaşık 70 dekar arazide kendir ekimi yapacağız. Burada hem ham maddemizi üretiyoruz hem de kendi tohumumuzu. Bu sayede dışarıdan yabancı tohum girmesinin önüne geçmiş oluyoruz." diye konuştu.

Şu anda ellerinde yaklaşık 45 ton ham madde bulunduğunu belirten Topuz, şöyle devam etti: "Kenevirleri önce toplayıp depoluyoruz. Şu anda yeteri kadar kapalı alanımız olmadığı için bir bölümü ne yazık ki dışarıda duruyor. İhtiyaç duydukça depoladığımız kendirden alıp yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki dükkanımızda işliyoruz. Şu anda 6 işçimiz bulunuyor. Ham maddemizden arkadaşlarımız önce ip üretiyor. Bu iplerden sicim, urgan, kedi sepeti, paspas, file ve çeşitli boyutlarda ip üretiyoruz. Bunların dışında hayvanlarda kullanılan çeşitli iplerin de üretimini gerçekleştiriyoruz."

Yurt dışındaki fuarlara katılarak ürünlerini tanıttıklarını aktaran Topuz, "Fuarlar ürünlerimizi tanıtmak için büyük fırsat. Geçen aylarda Yunanistan`a gidip ürünlerimizi tanıttık. Önümüzdeki aylarda Avustralya`daki fuar var. Şimdi oraya gitmeye hazırlanıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri büyük bir firma aracılığıyla Kanada ve Amerika`daki piyasaya sunuyoruz. Şu anda Avrupa`dan da talep var ama yerimiz yetersiz olduğu için gönderemiyoruz." dedi.