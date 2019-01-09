10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Gazeteciler farklı ortamlarda, kimi zaman zor koşullarda çalışmalarını sürdürerek haber, fotoğraf ve görüntü üretmeye çalışıyorlar. (Arşiv)

Gazeteciler, özellikle çatışma ortamları ve protesto eylemlerinde tehlike altında görev yapıyor. (Arşiv)

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini görüntülemeye çalışan basın mensupları zorlu şartlarda görevlerini yapıyor. (Arşiv)

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini görüntülemeye çalışan basın mensupları zorlu şartlarda görevlerini yapıyor. (Arşiv)

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini görüntülemeye çalışan basın mensupları zorlu şartlarda görevlerini yapıyor. (Arşiv)

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini görüntülemeye çalışan basın mensupları zorlu şartlarda görevlerini yapıyor. (Arşiv)

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini görüntülemeye çalışan basın mensupları zorlu şartlarda görevlerini yapıyor. (Arşiv)

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini görüntülemeye çalışan basın mensupları zorlu şartlarda görevlerini yapıyor. (Arşiv)

Gazeteciler, özellikle çatışma ortamları ve protesto eylemlerinde tehlike altında görev yapıyor. İsrail askerleri, ABD`nin Kudüs kararını protesto etmek için Batı Şeria`nın güneyindeki Beytullahim kentinde düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında kısa mesafeden eline gaz kapsülü isabet eden AA foto muhabiri Hişam Ebu Şegra yaralandı. (Arşiv)

Filistin Halk Direniş Komitelerinin, Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösterileri sırasında İsrail askerlerinin göstericilere yönelik müdahalesini görüntülemeye çalışan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri İssam Rimavi de askerlerin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün eline isabet etmesi sonucu yaralandı. (Arşiv)

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah (28), İsrail askerlerinin attığı gaz bombası kapsülünün göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin sınır hattında her hafta cuma günü düzenlenen “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerini takip eden Anadolu Ajansı’nın (AA) foto muhabiri Mustafa Hassona, İsrail askerlerinin attığı gaz bombasının isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı. Hassona, ambulansa taşınarak tedavi altına alındı. (Arşiv)

İsrail deniz kuvvetlerinin, Filistinlilerin Gazze ablukasını deniz yoluyla 8. kez kırma girişimine müdahalesi sonucu yaralanan Madlin El Akra isimli basın mensubuna, bazı göstericiler müdahale etti. (Arşiv)

İsrail güvenlik güçlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasındaki müdahalesi sonucu yaralanan Filistinli bir gazeteci, sağlık görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. (Arşiv)

Batı Şeria`nın Nablus kentindeki El-Leben Es-Saviye Lisesini, öğrencilerin İsrail askerlerine ve Yahudi yerleşimcilere taş attığı iddiasıyla kapatılmasının ardından, İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sırasında gazeteci Cafer Eshtayah, yaralandı. (Arşiv)

İşgal altındaki Batı Şeria`nın Ramallah kenti batısındaki Ras Karkar kasabasında yaşanan olayları takip eden AA foto muhabiri İsam Rimavi (fotoğrafta), Fransız haber ajansı (AFP) muhabirleri Abbas Mumini ve İngiliz vatandaşı Joe Dyke plastik mermiyle açılan ateş sonucu ayaklarından yaralandı. (Arşiv)

Filistinli gazeteci Yasir Murteca, Han Yunus`un doğusunda İsrail sınırındaki gösterileri takip ettiği sırada yaralanmıştı. Olay sonrası Murteca`nın şehit olduğu bildirildi. (Arşiv)

Gazze Şeridi`ndeki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında sınırın diğer tarafındaki İsrail güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmesi sonucu, gazeteci Mahmut Bassam yaralandı. (Arşiv)

Batı Şeria`nın Ramallah kentindeki Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin bir süredir yeni yerleşim birimi inşa etmek için kasabada Filistinlilere ait araziler üzerinde yol açma çalışmalarını protesto ettiği sırada, olayları takip eden AA foto muhabiri İsam Rimavi, Fransız haber ajansı (AFP) muhabirleri Abbas Mumini ve İngiliz vatandaşı Joe Dyke (yerde) plastik mermiyle açılan ateş sonucu ayaklarından yaralandı. (Arşiv)

Filistinlilerin, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi gösterileri sırasında sınırın diğer tarafındaki İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bir gazeteci yaralandı. (Arşiv)

Gazze`nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınında devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında, İsrail güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmesi sonucu bir foto muhabiri yaralandı. (Arşiv)

Bir muhabir, Arjantin`in başkenti Buenos Aires`te düzenlenen emeklilik reformu protestolarını takip ederken, Arjantin güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale sırasında plastik mermiyle yaraladı. (Arşiv)

Basın mensupları, "sarı yeleklilerin", Fransa`daki akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ettiği gösterileri de zorlu şartlar altında yakından takip etti. (Arşiv)

Basın mensupları, "sarı yeleklilerin", Fransa`daki akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ettiği gösterileri de zorlu şartlar altında yakından takip etti. (Arşiv)

Basın mensupları, "sarı yeleklilerin", Fransa`daki akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ettiği gösterileri de zorlu şartlar altında yakından takip etti. (Arşiv)

Basın mensupları, "sarı yeleklilerin", Belçika`nın başkenti Brüksel`de akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ettiği gösterileri de zorlu şartlar altında yakından takip etti. (Arşiv)

Basın mensupları, "sarı yeleklilerin", Fransa`daki akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ettiği gösterileri de zorlu şartlar altında yakından takip etti. (Arşiv)

Basın mensupları, "sarı yeleklilerin", Fransa`daki akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ettiği gösterileri de zorlu şartlar altında yakından takip etti. (Arşiv)

Basın mensupları, "sarı yeleklilerin", Fransa`daki akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ettiği gösterileri de zorlu şartlar altında yakından takip etti. (Arşiv)

Basın mensupları, "sarı yeleklilerin", Fransa`daki akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ettiği gösterileri de zorlu şartlar altında yakından takip etti. (Arşiv)

Basın mensupları, "sarı yeleklilerin", Fransa`daki akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ettiği gösterileri de zorlu şartlar altında yakından takip etti. (Arşiv)

Basın mensupları, "sarı yeleklilerin", Fransa`daki akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ettiği gösterileri de zorlu şartlar altında yakından takip etti. (Arşiv)

Basın mensupları, "sarı yeleklilerin", Fransa`daki akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ettiği gösterileri de zorlu şartlar altında yakından takip etti. (Arşiv)

Basın mensupları, "sarı yeleklilerin", Fransa`daki akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ettiği gösterileri de zorlu şartlar altında yakından takip etti. (Arşiv)