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10. Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali

Adana'da, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali'ne, sporcular ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

20.10.2019

Adana`da, bu yıl 10`uncusu düzenlenen festivalin son gününde sporcular görsel şölen sundu.
Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde organize edilen festivale yurt içi ve yurt dışından 200`ü aşkın sporcu Çukurova semalarında gösteri yaptı.
Festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan bazıları da sporcularla atlayış yaptı.
Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü (AHAS) Başkanı Güner Akkaya, festivale çok ilgi olduğunu kaydetti.
Festivale 20 ilden ve 5 ülkeden 200`ün üzerinde yamaç paraşütü sporcusunun katıldığını ifade eden Akkaya, şunları söyledi:
"İki gün boyunca yaklaşık olarak 3 bin yamaç paraşütü, microlight ve paramotor uçuşu gerçekleşti. Amacımız, Adana`da bu sporu tanıtmak ve gelişmesine faydalı olmaktı. Bu noktada da faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Halkımızın, hemşehrilerimizin yoğun bir talebiyle karşılaştık."
Akkaya, festivalin 11`incisini gerçekleştirmek için en kısa zamanda çalışmalara başlayacaklarını belirtti.
Fotoğraf: AA
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