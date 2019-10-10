10 Ekim "Dünya Evsizler Günü"

Amerika-California Dünyada başta işsizlik olmak üzere birçok sebepten dolayı sokaklarda yaşamak zorunda kalanlara her geçen gün yenileri ekleniyor.

Amerika-California Amerika Konut ve Kentsel Geliştirme Departmanı`nın düzenlediği son rapora göre Amerika’da yaklaşık olarak 553 bin, Avrupa’da ise Avrupa Birliği destekli "Home EU" kuruluşunun raporuna göre yaklaşık olarak 3 milyon evsiz bulunduğu belirtiliyor.

Amerika-California Amerika`nın California eyaletindeki evsizler az sayıdaki eşyalarıyla hayatlarını parklarda sürdürüyor.

Amerika-California Amerika`nın California eyaletindeki evsizler yol kenarlarında kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Amerika-California Amerika`nın California eyaletindeki bir evsiz tekerlekli sandalye üzerinde birkaç parça eşya ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Amerika-California Amerika`nın California eyaletindeki evsizler yol kenarlarında kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Amerika-California Amerika`nın California eyaletindeki bir evsiz tekerlekli sandalye üzerinde birkaç parça eşya ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Amerika-California Amerika`nın California eyaletindeki yaşayan bir evsiz sahil kenarında köpeğiyle birlikte yardım bekliyor.

Amerika-California Fotoğrafta Amerika`nın California eyaletindeki bir evsiz plastik şişelerden yaptığı yatağını toplarken görülüyor.

Amerika-California

Amerika-California

Amerika-California

Amerika-California

Amerika-California

Amerika-New York Amerika`nın New York eyaletindeki evsizler az sayıdaki eşyalarıyla hayatlarını yol kenarında sürdürmeye çalışıyor.

Amerika-New York Amerika`nın New York eyaletindeki bir evsiz yol kenarında dilenerek geçimini sağlamaya çalışıyor.

Amerika-New York

Amerika-New York

Amerika-New York

Amerika-New York

Yunanistan-Atina Yunanistan`ın başkenti Atina`da evsizler az sayıdaki eşyalarıyla hayatlarını yol kenarında sürdürmeye çalışıyor.

Yunanistan-Atina

Yunanistan-Atina

Fransa-Paris Avrupa`da evsiz nüfusunun en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa`nın başkenti Paris`te evsizler az sayıdaki eşyalarıyla hayatlarını yol kenarında sürdürmeye çalışıyor.

Fransa-Paris

Fransa-Paris

Belçika-Brüksel Belçika`nın Brüksel kentindeki bir evsiz az sayıdaki eşyalarından yaptığı yatak üzerinde uyurken görülüyor.

Belçika-Brüksel

Belçika-Brüksel

Belçika-Brüksel

Belçika-Brüksel

Belçika-Brüksel

Belçika-Brüksel

Belçika-Brüksel

Belçika-Brüksel

Belçika-Brüksel