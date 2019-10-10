10 Ekim "Dünya Evsizler Günü"

Amerika-California
Dünyada başta işsizlik olmak üzere birçok sebepten dolayı sokaklarda yaşamak zorunda kalanlara her geçen gün yenileri ekleniyor.
Amerika-California
Amerika Konut ve Kentsel Geliştirme Departmanı`nın düzenlediği son rapora göre Amerika’da yaklaşık olarak 553 bin, Avrupa’da ise Avrupa Birliği destekli "Home EU" kuruluşunun raporuna göre yaklaşık olarak 3 milyon evsiz bulunduğu belirtiliyor.
Amerika-California
Amerika`nın California eyaletindeki evsizler az sayıdaki eşyalarıyla hayatlarını parklarda sürdürüyor.
Amerika-California
Amerika`nın California eyaletindeki evsizler yol kenarlarında kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
Amerika-California
Amerika`nın California eyaletindeki bir evsiz tekerlekli sandalye üzerinde birkaç parça eşya ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor.
Amerika-California
Amerika`nın California eyaletindeki evsizler yol kenarlarında kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
Amerika-California
Amerika`nın California eyaletindeki bir evsiz tekerlekli sandalye üzerinde birkaç parça eşya ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor.
Amerika-California
Amerika`nın California eyaletindeki yaşayan bir evsiz sahil kenarında köpeğiyle birlikte yardım bekliyor.
Amerika-California
Fotoğrafta Amerika`nın California eyaletindeki bir evsiz plastik şişelerden yaptığı yatağını toplarken görülüyor.
Amerika-New York
Amerika`nın New York eyaletindeki evsizler az sayıdaki eşyalarıyla hayatlarını yol kenarında sürdürmeye çalışıyor.
Amerika-New York
Amerika`nın New York eyaletindeki bir evsiz yol kenarında dilenerek geçimini sağlamaya çalışıyor.
Yunanistan-Atina
Yunanistan`ın başkenti Atina`da evsizler az sayıdaki eşyalarıyla hayatlarını yol kenarında sürdürmeye çalışıyor.
Fransa-Paris
Avrupa`da evsiz nüfusunun en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa`nın başkenti Paris`te evsizler az sayıdaki eşyalarıyla hayatlarını yol kenarında sürdürmeye çalışıyor.
Belçika-Brüksel
Belçika`nın Brüksel kentindeki bir evsiz az sayıdaki eşyalarından yaptığı yatak üzerinde uyurken görülüyor.
Belçika-Brüksel
Fotoğraf: AA