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Yılın en iyi erkek oyuncusu Şener Şen

Sanatçı Şener Şen, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Etiketler: Yılın en iyi erkek oyuncusu, Şener Şen
Kategori : Türkiye
Tarih : 28.12.2016
544 kez izlendi
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