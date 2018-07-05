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Yerli lazer silahlar testten başarıyla geçti
TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen IŞIN ve ARMOL Lazer Silah Sistemleri başarıyla test edildi.
Etiketler:
TÜBİTAK BİLGEM
,
lazer silah
,
IŞIN
,
ARMOL
Kategori :
Türkiye
Tarih : 05.07.2018
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