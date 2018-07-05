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Yerli lazer silahlar testten başarıyla geçti

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen IŞIN ve ARMOL Lazer Silah Sistemleri başarıyla test edildi.

Etiketler: TÜBİTAK BİLGEM, lazer silah, IŞIN, ARMOL
Kategori : Türkiye
Tarih : 05.07.2018
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