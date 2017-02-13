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Yerli antivirüs yazılımı 'Chomar'
10 kişilik ekibi ve 3 yıllık çalışmanın ardından ortaya çıkan yerli yazılım 'Chomar'
Etiketler:
chomar
,
yerli antivirüs yazılımı
Kategori :
Bilim Teknoloji
Tarih : 13.02.2017
65
kez izlendi
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