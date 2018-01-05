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'Unutmadık, unutmayacağız'
Türk Polis Teşkilatı şehit Fethi Sekin’i şehadete yürüyüşünün yıl dönümünde özel bir video ile andı.
Etiketler:
fethi sekin
Kategori :
Türkiye
Tarih : 05.01.2018
30
kez izlendi
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