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'Unutmadık, unutmayacağız'

Türk Polis Teşkilatı şehit Fethi Sekin’i şehadete yürüyüşünün yıl dönümünde özel bir video ile andı.

Etiketler: fethi sekin
Kategori : Türkiye
Tarih : 05.01.2018
30 kez izlendi
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