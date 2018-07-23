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Tiyatro oyuncusu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Sakarya Sapanca'da karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı Can Gürzap ile sürücü yaralandı.

Etiketler: Sakarya, Can Gürzap, trafik Kazası
Kategori : Türkiye
Tarih : 23.07.2018
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