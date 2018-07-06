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Tellere takılan kediyi itfaiye kurtardı

Adana'da, bir evin bahçesinin duvarındaki dikenli tellere takılan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kategori : Türkiye
Tarih : 06.07.2018
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