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Tellere takılan kediyi itfaiye kurtardı
Adana'da, bir evin bahçesinin duvarındaki dikenli tellere takılan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Kategori :
Türkiye
Tarih : 06.07.2018
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Tellere takılan kediyi itfaiye kurtardı
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