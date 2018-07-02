Tarihi hastane duvarı leyleklere yuva oldu

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Kategori :
Yaşam
Tarih : 02.07.2018
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Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
Parmakları alışveriş sepetine sıkışan çocuğu itfaiyeciler kurtardı
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24 Haziran sonrası CHP'de liderlik tartışması
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Polisin öğrenciyi sınava yetiştirme anları MOBESE'de
Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
Ağrı'da kaybolan minik Leyla'nın cansız bedeni bulundu
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
Parmakları alışveriş sepetine sıkışan çocuğu itfaiyeciler kurtardı
Çin'de şiddetli yağışlar heyelana sebep oldu
24 Haziran sonrası CHP'de liderlik tartışması
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