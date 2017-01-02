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7 yaşındaki Bana, Suriye'deki insanlık krizinin adeta sesi oldu
Kategori :
Dünya
Tarih : 02.01.2017
83
kez izlendi
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