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Suriye'deki insanlık krizinin adeta sesi

7 yaşındaki Bana, Suriye'deki insanlık krizinin adeta sesi oldu

Kategori : Dünya
Tarih : 02.01.2017
83 kez izlendi
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