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Su festivaline gidip canlarından oldular
Myanmar'da tam 285 kişi, 4 gün süren Thingyan (TİNGYAN) Su Festivali sırasında hayatını kaybetti.
Etiketler:
su festivali
,
myanmar
Kategori :
Dünya
Tarih : 18.04.2017
82
kez izlendi
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