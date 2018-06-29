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Şiddetli yağmur Çin'i vurdu

Çin'de perşembe günü etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgeler sular altında kaldı.

Etiketler: çin, dolu, şiddetli yağmur
Kategori : Dünya
Tarih : 29.06.2018
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