  • 19 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.817
    EURO 5.607
  • BIST 92919.28
    ALTIN 188.665
Reklamı Kapat

BU VİDEOLAR İZLENİR

Sıcaktan bunalınca damacanadan klima yaptı

Sivas’ta yaşayan Ali Doğan, sıcaktan bunalınca damacanayı düşük maliyetli klimaya dönüştürdü.

Kategori : Yaşam
Tarih : 19.07.2018
<iframe src="http://www.trthaber.com/video_siteneekle.php?id=39812&video=1&baslik=1&spot=1&tarih=1" width="665" height="800"></iframe>
﻿

VİDEO KATEGORİLERİ



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER