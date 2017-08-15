Sıcaktan bunalan filler çamurlu suyla serinledi

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Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki filler, kendileri için hazırlanan çamurlu suyla banyo yaptı.
Etiketler:
gaziantep hayvanat bahçesi
Kategori :
Yaşam
Tarih : 15.08.2017
49
kez izlendi
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