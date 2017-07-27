Sel sularına kapılan kişi böyle sürüklendi

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Etiketler:
İSTANBUL
,
sağanak yağış
,
dolu
,
sel
Kategori :
Türkiye
Tarih : 27.07.2017
32
kez izlendi
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