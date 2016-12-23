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Şehitlerimizi uğurladık

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Etiketler: Fırat Kalkanı, Harekat, şehitler, son yolculuk
Kategori : Türkiye
Tarih : 23.12.2016
178 kez izlendi
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