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Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

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  • TRTye ödülTRT'ye ödül
    Türk Eczacılar Birliği Basın Ödülleri sahiplerini buldu. İki yılda bir düzenlenen törende TRT Haber'in başarılı programı "Sağlık Olsun", en iyi sağlık…
  • Acımız büyük ama öfkemiz daha büyük'Acımız büyük ama öfkemiz daha büyük'
    Başbakan Binali Yıldırım: "Türkiye'yi durdurmak isteyen içeride ve dışarıdaki ihanet odaklarının yaptıklarına zerre kadar itibar etmiyor pabuç…
  • 200e yakın DEAŞlı terörist öldürüldü'200'e yakın DEAŞ'lı terörist öldürüldü'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatıyla ilgili, "16 şehidimiz oldu, 200'e yakın DEAŞ'lı orada öldürüldü." dedi.
  • Bakan Müezzinoğlundan taşeron açıklamasıBakan Müezzinoğlu'ndan taşeron açıklaması
    TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,…
  • Sarıkamış HarekatıSarıkamış Harekatı
    Ağıtlardan, kitaplardan taşan hüznün adı... Binlerce vatan evladının nefesinin buz tutuğu, Türk tarihinin hazin sayfası Sarıkamış...
  • Aynı yolda 8 kez radara yakalandıAynı yolda 8 kez radara yakalandı
    Zonguldak'ta yaşayan Ayhan Öztürk, otomobili ile memleketi Ordu'ya giderken 4, evine dönerken de 4 kez hız sınırını aştığı için radara yakalanarak…
  • Suriyede eğitim için yeni bir alternatif: Mobil okulSuriye'de eğitim için yeni bir alternatif: Mobil okul
    Suriye'deki Dera ve Kuneytra'daki mülteci kamplarında başlatılan "mobil okul" uygulamasıyla, iç savaşın akamete uğrattığı eğitim ve öğretim hayatının…
  • &quot;Yine olsa yine o otobüse binerdim&quot;"Yine olsa yine o otobüse binerdim"
    Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Er Hidayet Canbolat, tedavisinin ardından memleketi Çorum'un Alaca ilçesindeki babaevine getirildi.
  • Sürünerek girdi, 25 bin TL çaldıSürünerek girdi, 25 bin TL çaldı
    Manisa’da sürünerek girdiği bir mağazadan 25 bin liraya yakın para ve mağazanın güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan hırsız kayıplara karıştı.…
  • Ağrıda otobüs duraklarına ısıtıcılı çözümAğrı'da otobüs duraklarına ısıtıcılı çözüm
    Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığının Güney Kutbu'ndaki Antarktika'dan da daha soğuk olduğu Ağrı'da vatandaşların soğuktan…
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TRT'ye ödül
Türk Eczacılar Birliği Basın Ödülleri sahiplerini buldu. İki yılda bir düzenlenen törende TRT Haber'in başarılı programı "Sağlık Olsun", en iyi sağlık…
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