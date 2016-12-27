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Özel Harekat Polisliği kadrosu için 10 bin kişi alınacak

Özel Harekat Polisliği kadrosuna alınacak 10 bin kişi için mülakat süreci başladı.

Etiketler: özel harekat polisliği, 10 bin özel harekatçı alınacak
Kategori : Türkiye
Tarih : 27.12.2016
437 kez izlendi
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