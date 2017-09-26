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Mısır çarşısı esnafı, 10 bin kişiye aşure dağıttı

İstanbul'da aşure etkinlikleri erken başladı. Mısır çarşısı esnafı, 10 bin kişiye aşure dağıttı.

Etiketler: aşure, mısır çarşısı esnafı, mısır çarşısı
Kategori : Türkiye
Tarih : 26.09.2017
27 kez izlendi
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