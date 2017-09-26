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Mısır çarşısı esnafı, 10 bin kişiye aşure dağıttı
İstanbul'da aşure etkinlikleri erken başladı. Mısır çarşısı esnafı, 10 bin kişiye aşure dağıttı.
Etiketler:
aşure
,
mısır çarşısı esnafı
,
mısır çarşısı
Kategori :
Türkiye
Tarih : 26.09.2017
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kez izlendi
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