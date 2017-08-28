'Milli İstihbarat Teşkilatımızın uluslararası ciddi bir portföyü var'

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Etiketler:
cumhurbaşkanı erdoğan
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trthaber
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Cumhurbaşkanı ile 3. Yıl Özel Yayını
Kategori :
Gündem
Tarih : 28.08.2017
94
kez izlendi
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