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Mehmetçik için 'içlik' örüyorlar
Tokat'ta bir grup kadın, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için içlik örüyor.
Kategori :
Yaşam
Tarih : 24.01.2018
97
kez izlendi
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