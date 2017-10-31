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LPG tankı patlayan otomobil alevlere teslim oldu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken LPG tankı patlayan otomobil, tamamen yandı.
Kategori :
Türkiye
Tarih : 31.10.2017
51
kez izlendi
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