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Limbani hayatını kurtaran çifti hiç unutmadı

ABD'de Limbani isimli şempanze, hayatını kurtaran çifti görünce sevinçten havaya uçuyor.

Kategori : Dünya
Tarih : 05.07.2018
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