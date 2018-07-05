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Kategori :
Dünya
Tarih : 05.07.2018
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İsrail askerleri Filistinli kadının başörtüsünü yırtarak yerde sürükledi
Başbağlar Katliamı’nda 25 yıl önce 33 kişi katledildi
Bomba imha uzmanı kadınlar hemcinslerine örnek oluyor
Limbani hayatını kurtaran çifti hiç unutmadı
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