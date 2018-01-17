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Kuzey ve Güney Kore dostluk adımlarını sıklaştırdı

Güney Kore ve Kuzey Kore, Kış Olimpiyatları'nın açılışına ortak takım halinde katılmaya karar verdi.

Kategori : Dünya
Tarih : 17.01.2018
22 kez izlendi
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