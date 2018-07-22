  • 22 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.792
    EURO 5.613
  • BIST 94082.34
    ALTIN 189.553
Reklamı Kapat

BU VİDEOLAR İZLENİR

Köyde araç koleksiyonu yaptı

Artvin Şavşat'ta yaşayan Mürteza Aydın, 40 yıldır araç ve iş makinesi koleksiyonu yapıyor.

Kategori : Yaşam
Tarih : 22.07.2018
<iframe src="http://www.trthaber.com/video_siteneekle.php?id=39874&video=1&baslik=1&spot=1&tarih=1" width="665" height="800"></iframe>
﻿

VİDEO KATEGORİLERİ



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER