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Kırk yıldır kaşık yapıyor
Taşköprü ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Salim Sezici, 40 yıldır ahşap kaşık yapıp satıyor
Etiketler:
Taşköprü
,
tahta kaşık
,
40 yıllık meslek
,
kastamonu
Kategori :
Yaşam
Tarih : 10.01.2017
28
kez izlendi
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