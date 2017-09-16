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Kim Jong Un meydan okudu
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un meydan okudu... "Nükleer program tamamlanacak.."
Etiketler:
Kuzey Kore
,
Kim Jong Un
,
nükleer program
Kategori :
Dünya
Tarih : 16.09.2017
99
kez izlendi
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