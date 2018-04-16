Kartal'da 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

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Kartal'da dün aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, trafik kameralarına yansıdı.
Kategori :
Türkiye
Tarih : 16.04.2018
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