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Kardeşini ölümden kurtardı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ev kazasının can kaybıyla son bulması son anda önlendi.

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, can kaybı
Kategori : Yaşam
Tarih : 04.01.2017
246 kez izlendi
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