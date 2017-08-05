Kamyon çöken yola düştü!

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Maltepe'de asfalt yüklü kamyon, yol çalışması sırasında meydana gelen göçüğe düştü.
Etiketler:
maltepe
Kategori :
Türkiye
Tarih : 05.08.2017
30
kez izlendi
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