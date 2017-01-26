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Kadın Herkül 36 ton ağırlığındaki tramvayı çekti
Sibirya’nın İrkutsk kentinde kadın sporcu, 2 tramvay vagonunu 5 metre çekerek rekor kırdı.
Etiketler:
sibirya
,
kadın herkül
,
36 ton tramvay
Kategori :
Yaşam
Tarih : 26.01.2017
17
kez izlendi
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