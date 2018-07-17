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İsrail Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Şeyh Zayid Camii'ni hedef aldı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında Şeyh Zayid Camisi bombaların hedefi oldu

Etiketler: israil, gazze, cami saldırısı
Kategori : Dünya
Tarih : 17.07.2018
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