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İsrail Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Şeyh Zayid Camii'ni hedef aldı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında Şeyh Zayid Camisi bombaların hedefi oldu
Etiketler:
israil
,
gazze
,
cami saldırısı
Kategori :
Dünya
Tarih : 17.07.2018
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Antalya'da mekik kelebeği bulundu
İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama
Kambur balina köpek balığı ağlarından kurtarıldı
Kediler muhtarın yolunu gözlüyor
ABD'li fotoğrafçı savaşın dehşetini çocukların gözünden gösteriyor
Rap müziğiyle hayata bağlanan kas hastası konsere hazırlanıyor
Polis kovalamacada şüphelilere araç camının arkasından ateş etti
İsrail Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Şeyh Zayid Camii'ni hedef aldı
Etrafı çam ağaçlarıyla örtülü Uludağ'ın orman köşkleri
Hawaii'de tur teknesine sıçrayan lavlar kabus yaşattı
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Rap müziğiyle hayata bağlanan kas hastası konsere hazırlanıyor
Polis kovalamacada şüphelilere araç camının arkasından ateş etti
İsrail Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Şeyh Zayid Camii'ni hedef aldı
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