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İsrail Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Cami'yi hedef aldı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında Şeyh Zayid Camisi bombaların hedefi oldu

Etiketler: gazze, cami saldırısı, israil
Kategori : Dünya
Tarih : 17.07.2018
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