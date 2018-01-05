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İran'da Cuma namazı sonrası binlerce rejim yanlısından hükümete destek gösterisi

İran'da yönetim yanlıları, Cuma namazı sonrasında başkent Tahran'da kapsamlı bir gösteri düzenledi.

Kategori : Dünya
Tarih : 05.01.2018
111 kez izlendi
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