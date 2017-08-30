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İlginç evlilik teklifi
İngiliz çifte Türk düğünü
Tatil için geldikleri Fethiye'de evlendiler, unutamayacakları bir düğün yaşadılar.
Kategori :
Yaşam
Tarih : 30.08.2017
22
kez izlendi
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