Meclis'te down sendromlu gençlerden dans gösterisi

İstanbul Down Sendromu Derneği "Dans+1" ekibi, Meclis'te milletvekillerine dans gösterisi sundu.

Balkaya Dağları'nın baş döndüren yüksekliğinde terör operasyonu

Mehmetçik, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sarp ve kayalık Balkaya Dağları'nda PKK'lı teröristlere yönelik operasyonunu kararlılıkla sürdürüyor.

Çılgın Mike, Dünya'nın düz olduğunu göremedi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde dünyanın yuvarlak olmadığı iddiasıyla bir uçuş girişimi gerçekleştirildi. Mike Hughes'ün…

Bagetleri ve yoğurt kovasıyla hayallerine ritim tutan Suriyeli Hüseyin

İstanbul’da, İstiklal Caddesi’nde yürürken uzaktan gelen bir ritim duyarsanız Hüseyin’i göreceksiniz demektir. Bagetleri ve yoğurt kovasıyla…

İnek çatıya çıktı, çatı çöktü

Yozgat'ta ilginç bir olay yaşandı. Bir inek otlarken zeminle aynı seviyede olan samanlığın çatısına çıktı. İneğin ağırlığına dayanamayan çatı…

Hakkari'de teröristlere ait 125 metre uzunluğunda mağara bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın kullandığı iki girişli mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi…

Afrin halkı Türkiye'ye minnettar

Afrin halkı, topraklarının teröristlerden temizlenmesinin ve YPG/PKK zulmünden kurtulmanın sevincini yaşıyor.

YPG/PKK'nın işgal ettiği Tel Rıfat havadan görüntülendi

Terör örgütü YPG/PKK'nın iki yıl önce Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesini havadan görüntüledi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizliğin yeni görüntüleri

Arakan'da 25 Ağustos'tan bu yana süren şiddet olaylarında yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.