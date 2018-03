Yozgat'ta ilginç bir olay yaşandı. Bir inek otlarken zeminle aynı seviyede olan samanlığın çatısına çıktı. İneğin ağırlığına dayanamayan çatı çöktü, hayvan ise çatıya sıkışıp kaldı. Yaşananları da inek kurtarma operasyonuna katılanlardan biri an be an kaydetti.