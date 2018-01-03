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İkiz kardeşler ama aralarında bir yıl var

Hoakin ve Aitana adlı ikiz kardeşler, yeni yılın azizliğine uğradı 18 dakika arayla dünyaya geldi.

Kategori : Dünya
Tarih : 03.01.2018
68 kez izlendi
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