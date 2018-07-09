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Haiti'de yakıta zam planı halkı sokağa döktü

Haiti'de hükümetin yakıta zam planı, şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerle sonuçlandı.

Kategori : Dünya
Tarih : 09.07.2018
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