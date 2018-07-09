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Haiti'de hükümetin yakıta zam planı, şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerle sonuçlandı.
Kategori :
Dünya
Tarih : 09.07.2018
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Türkiye’de televizyon yayıncılığı 66 yıl önce İTÜ TV ile başladı
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Haiti'de yakıta zam planı halkı sokağa döktü
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