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Güney Afrika'da yolcu treni ile kamyon çarpıştı

Güney Afrika'da yolcu treninin kamyon ile çarpışması sonucu 12 kişi öldü, 268 kişi yaralandı.

Kategori : Dünya
Tarih : 04.01.2018
28 kez izlendi
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