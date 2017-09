Artvin’in Arhavi ilçesinde, yeşilin her tonunu içerisinde barındıran ormanlarla çevrili Kamilet Vadisindeki Mençuna Şelalesi’nin misafirleri her geçen gün biraz daha artıyor. Yeşilin her tonundan içerisinde bulunan Kamilet Vadisi, el değmemiş doğal yaşlı ormanları, bitki çeşitliliği, dereleri, yaban hayatı, tarihi köprüleri ve şelaleleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip.