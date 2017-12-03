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Gökyüzünü aydınlatan yıldırım çarpmaları uzaydan görüntülendi
NASA astronotu Randy Bresnik gökyüzünü aydınlatan yıldırım görüntülerini uzaydan kaydetti.
Etiketler:
NASA
,
uzay
,
yıldırım görüntüleri
Kategori :
Bilim Teknoloji
Tarih : 03.12.2017
15
kez izlendi
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