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'Gizli Güzellik'

Film yaşanılan trajik olaylara rağmen yaşamın hala bir değer taşıdığını göstermeyi amaçlıyor...

Etiketler: gizli güzellik, film
Kategori : Kültür Sanat
Tarih : 22.12.2016
415 kez izlendi
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