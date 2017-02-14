Fuhuş kartvizitlerine 'süpürgeli' tepki

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Başkentte bir vatandaş, caddelere atılan fuhuş kartlarını protesto için yerleri süpürdü.
Etiketler:
Başkent
Kategori :
Yaşam
Tarih : 14.02.2017
74
kez izlendi
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