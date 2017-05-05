Finlandiya Aylan bebeğin resmini parasında yaşatıyor

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Finlandiya da bağımsızlığının 100'üncü yılında onun hatırasına para bastırdı.
Etiketler:
Finlandiya
,
aylan bebek
,
hatıra parası
Kategori :
Dünya
Tarih : 05.05.2017
31
kez izlendi
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