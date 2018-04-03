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Ekmek yapıp dağıtarak Filistinli göstericilere destek oluyor
Filistinli Kaddih ve ailesi, sacda ekmek pişirerek Gazze sınırındaki göstericilere dağıtıyor.
Kategori :
Dünya
Tarih : 03.04.2018
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