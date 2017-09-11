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Arakanlı Müslümanlara katliam
Arakan Müslümanlarının dramı
Cesur köpek Lucy
Dünyanın dört bir yanından Arakan protestosu
Dünyanın dört bir yanından, "Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamı durdurun" çağrısı yapıldı.
Etiketler:
Arakan
,
myanmar
,
myanmar'da zulüm
,
arakanlı müslümanlar
Kategori :
Dünya
Tarih : 11.09.2017
17
kez izlendi
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