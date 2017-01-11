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Dünyada 42 testi birden başarıyla geçen ilk ve tek piyade tüfeği

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, dünyanın en iyi özelliklerine sahip milli piyade tüfeğini üretti.

Kategori : Türkiye
Tarih : 11.01.2017
27 kez izlendi
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